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Она мыла полы, чтобы спасти от голода семью, но смогла воспитать легенду СССР! История родителей великого Мальцева

Она мыла полы, чтобы спасти от голода семью, но смогла воспитать легенду СССР! История родителей великого Мальцева

Настоящие герои.У Александра Мальцева был идеальный спортивный характер. Сила воли, способность преодолевать любые трудности, стремление к постоянному прогрессу, трудолюбие и умение справляться с бешеным давлением — все это досталось олимпийскому чемпиону от отца.

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