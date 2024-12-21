В МВД назвали причину ДТП с семью погибшими в ЛНР

t.me/УГИБДД МВД по Луганской Народной Республике Причиной аварии в ЛНР, в результате которой погибли семеро человек и еще девять пострадали, стало то, что водитель легковушки не уступил дорогу микроавтобусу.
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