Централизованные закупки государством картофеля у личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и продажа его на внутреннем рынке решит проблему завышенных цен на продукт.
ТАСС: Миронов предложил решение проблемы завышенных цен на картофель
Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
А что, поля, которые были у колхозов все застроили Коттеджами? Негде стало даже картошку посадить! Эти "фермеры", руководство территорией, загнали коров в стоило и не выпускают из ваще никуда! Молочное рабство! Коровы даже не видели зелëную травку! Все земли застроили! Вот где нужен ОБХСС! А не скупка у частников овощей!
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