ТАСС: Миронов предложил решение проблемы завышенных цен на картофель

EV

Evgeni Velesik

А что, поля, которые были у колхозов все застроили Коттеджами? Негде стало даже картошку посадить! Эти "фермеры", руководство территорией, загнали коров в стоило и не выпускают из ваще никуда! Молочное рабство! Коровы даже не видели зелëную травку! Все земли застроили! Вот где нужен ОБХСС! А не скупка у частников овощей!