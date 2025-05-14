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ТАСС: Миронов предложил решение проблемы завышенных цен на картофель

ТАСС: Миронов предложил решение проблемы завышенных цен на картофель

Централизованные закупки государством картофеля у личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и продажа его на внутреннем рынке решит проблему завышенных цен на продукт.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
А что, поля, которые были у колхозов все застроили Коттеджами? Негде стало даже картошку посадить! Эти &quot;фермеры&quot;, руководство территорией, загнали коров в стоило и не выпускают из ваще никуда! Молочное рабство! Коровы даже не видели зелëную травку! Все земли застроили! Вот где нужен ОБХСС! А не скупка у частников овощей!
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