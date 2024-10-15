Страна и люди
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Страна и люди

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ВС России вышли на окраину Суджи в ходе наступления в Курской области

ВС России вышли на окраину Суджи в ходе наступления в Курской области

Российские войска вышли на окраину Суджи в ходе наступления в Курской области.Газета.Ru По данным Mash, штурмовики заняли позиции в районе АЗС "Лотос" на юго-востоке города, откуда началась активная фаза вторжения украинских войск.

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