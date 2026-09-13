В Москве прошла премьера фильма "Капитан Невельской и земли Черного дракона"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Зрительская премьера анимационного фильма "Капитан Невельской и земли Черного дракона" от студии "Мечталет" из Хабаровска прошла в московском киноцентре "Каро 11 Октябрь", передает корреспондент ТАСС.
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