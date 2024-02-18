Приметы и поверья на 19 февраля подскажут, как встретить суженого Даниил АрхаровПриметы и поверья на 19 февраля, когда отмечается народный праздник Вукол-телятник, могут стать важным руководством для тех, кто мечтает встретить вторую половинку.
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