Приметы и поверья на 19 февраля подскажут, как встретить суженого Даниил АрхаровПриметы и поверья на 19 февраля, когда отмечается народный праздник Вукол-телятник, могут стать важным руководством для тех, кто мечтает встретить вторую половинку.