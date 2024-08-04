В Сестрорецке пройдут Зощенковские чтения

На них отметят 130 день рождения писателя 10 августа в 15.00 в сквере у Центральной библиотеки имени Зощенко начнётся музыкально-литературная программа «Дорогой творчества», посвященная 130 дню рождения Михаила Зощенко.
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