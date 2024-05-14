Алла Пугачева убирала всех, кто стоял между ней и будущем мужем

Певица Алла Пугачева давно положила глаз на молодого юмориста. Жизнь мужа Аллы Пугачевой могла сложиться совсем иначе, если он, как и планировал, женился на ведущей шоу «Утро России» на канале «Россия-1» Анастасии Чернобровиной.