📹❗️Противотанковая модификация перспективной гусеничной безэкипажной многоцелевой платформы применяется одним из противотанковых подразделений 42-й дивизии на Ореховском операционном направлении.
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📹❗️Противотанковая модификация перспективной гусеничной безэкипажной многоцелевой платформы применяется одним из противотанковых подразделений 42-й дивизии на Ореховском операционном направлении.