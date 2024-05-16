Солнце несколько часов назад выдало самую мощную вспышку за последние семь лет

Солнечная вспышка, измеренная на уровне X8,7 по шкале силы , несколько часов назад возникла в AR 3664, регионе солнечных пятен, ответственном за солнечные бури в прошлые выходные , вызвавшие яркие полярные сияния .
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