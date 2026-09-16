Honda CR-V назвали самым надежным кроссовером 2026 года. Подробности рейтинга и оценки других моделей приводит njcar.
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