Такие предположения звучали ещё три-четыре дня назад. Тем более, что "Лотос" в последний период фактически осуществлял руководство всей боевой и учебной работой в ЧВК "Вагнер", а Евгений Пригожин публично называл его заместителем Дмитрия Уткина.
Вагнеров возглавил «Лотос»
Комментарии
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олег кубахов
Россия будет платить. 😜
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15 час.
t
tatyanadavydkina
Если он проявит лояльность России и ее Президенту то почему бы и нет. Без Пригожинских истерик это будет очень боевая и мотивированная структура. Им будет за что платить.
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14 час.
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