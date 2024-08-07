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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мареска о «Челси»: «В прошлом сезоне пропустили много из-за высокой линии обороны. Стараемся опустить ее на 4-5 метров, чтобы не получать забросы за спину» 

Новый главный тренер «синих» выразил мнение после товарищеского матча с «Реалом» (1:2). «Одно из моих первых собраний в команде было посвящено количеству голов, что мы пропустили в прошлом сезоне при очень высокой линии обороны.

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