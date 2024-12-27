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Царьград

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Трамп будет депортировать нелегальных мигрантов, даже после рождения детей в США

Трамп будет депортировать нелегальных мигрантов, даже после рождения детей в США

Родителям будет предложено выбрать: покинуть США добровольно или столкнуться с депортацией вместе с детьми.

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