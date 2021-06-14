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Есть ли у нас в стране рабочие руки

Есть ли у нас в стране рабочие руки

Мы постоянно слышим, как со стороны предпринимателей и власти раздаются причитания о том, что у нас в России нехватка рабочих рук, и что если к нам не будут приезжать трудовые мигранты из постсоветских стран, то наша экономика сильно пострадает.

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Samarium
Если производство на ладан дышит.... то зачем нам рабочие руки??? Больше " менеджеров", чиновников всех мастей, халдеев на обслуге.. и им подобных...
Эдуард Николаев
хорошо бы было менеджер менеджером управлял и кормил
Игорь Василевский
Как в сказке - как мужик 2х генералов кормил
Александр Симаков
Рабочие руки нужны затем, чтобы восстанавливать те самые производства, которые на ладан дышат, и строить новые. Или вторую ветку БАМА протянуть. Есть места, куда по доброй воле ни одна рабочая рука не поедет, и ни за какие деньги.
Игорь Василевский
Дельно, но... кто это будет делать? Либерасты в правительстве? Российскому бизнесу и отчасти МВД очень выгодны мигранты. Платить можно меньше. Или дополнительными поборами обложить - что сплошь и рядом
Серж Прологов
Да нет, гну подождите. "Права человека" уже мешают. Не хочет чел работать - не надо (принуждать), а НАДО заткнуть хавальники поганые всей той сволочи которая с парламентских трибун вопит о повышении пособия по безработице, социальной пенсии, прочих всяких подачках и халяве... ...вопрос снимется сам собой - "жрать захочет - устроится (на работу)".
vladimir bedarev
Дельное предложение.

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