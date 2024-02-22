Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования обстоятельств частичного обрушения крыши в одном из общеобразовательных учреждений Оренбургской области

Утром 22 февраля 2024 года вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей по обслуживанию здания в общеобразовательном учреждении, расположенном в Кваркенском районе, произошло частичное обрушение крыши.
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