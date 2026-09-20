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Орловские новости

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Явка на выборах в Орловской области достигла 41%

Явка на выборах в Орловской области достигла 41%

На 10 утра 20 сентября в Орловской области явка на выборы в Госдуму составила 41,02%, а на выборы в областной совет — 40,05%.

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