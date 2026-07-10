Президент США Дональд Трамп приказал бомбить Иран с невиданной силой, если с ним что-то случится. «Я оставил инструкции: если что-то случится, то просто бомбить их так, как они ещё никогда не видели», — заявил он в интервью газете New York Post.
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