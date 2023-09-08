Главное - вовлечённость: Путин дал совет молодому учёному по выбору жены

Владимир Путин дал совет молодому учёному по выбору жены.В пятницу президент Владимир Путин встретился с молодыми специалистами Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики.
Владимир Путин дал совет молодому учёному по выбору жены.В пятницу президент Владимир Путин встретился с молодыми специалистами Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики.
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