В Самарской области крупный бизнес обяжут трудоустраивать участников СВО с 1 сентября

<p style="text-align:justify">С 1 сентября 2025 года в Самарской области вступает в силу закон, обязывающий все компании с численностью более 100 сотрудников выделять не менее 1% рабочих мест для участников специальной военной операции.
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