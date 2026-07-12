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Более 100 питомцев из Тюменской области отправились в путешествие за границу

Более 100 питомцев из Тюменской области отправились в путешествие за границу

С начала 2026 года сотрудники управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО подготовили 99 ветеринарных сертификатов для владельцев домашних животных, вылетающих из тюменского аэропорта Рощино.

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