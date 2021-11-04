Свищёв назвал безвольным поражение «Зенита» от «Ювентуса» в матче ЛЧ

Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв после поражения «Зенита» от «Ювентуса» (2:4) в четвёртом туре Лиге чемпионов УЕФА предположил, что российские клубы заколдовали в еврокубках.