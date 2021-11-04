RT НА РУССКОМ

9 288 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    США пожар в ЕС тушат бензином- мало газа, мерзни-мерзни волчий хвост, закрывайте Северный поток-2.В ЕП подняли вопр...
  • Андрей
    Профессиональные военные на Окраине поняли, что для них дело пахнет карасином и гарантирована скамья подсудимых за во...Верховная рада на...
  • галина
    Если есть вакцина, то почему нет лекарства против ковида? Это подозрительно.В СФ прокомментир...

Свищёв назвал безвольным поражение «Зенита» от «Ювентуса» в матче ЛЧ

Свищёв назвал безвольным поражение «Зенита» от «Ювентуса» в матче ЛЧ

Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв после поражения «Зенита» от «Ювентуса» (2:4) в четвёртом туре Лиге чемпионов УЕФА предположил, что российские клубы заколдовали в еврокубках.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх