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ВСУ попали под ракетный удар под Кривым Рогом перед отправкой в Курскую область

ВСУ попали под ракетный удар под Кривым Рогом перед отправкой в Курскую область

© РИА Новости . Виталий НеварВчера 2,9K прочитали Российские войска нанесли ракетные удары в районе железнодорожной станции в Кривом Роге по складам, технике и личному составу ВСУ, которых должны были направить на передовую в Курскую область.

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