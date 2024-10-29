Reuters узнало о передаче Хорватией ВСУ советской техники за скидку на танки Leopard

Хорватия намерена передать для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) 30 танков и 30 боевых машин пехоты (БМП), находившихся на вооружении существовавшей до 1992 года Югославии, за скидку на 50 произведенных в ФРГ танков Leopard.