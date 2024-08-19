В автосервисе раскрыли проблемы, к которым стоит подготовиться владельцам китайских машин

На российских дорогах все чаще можно встретить автомобили китайского производства. С увеличением их числа растет и количество отзывов от автовладельцев, которые помогают выявить основные особенности и трудности, возникающие при эксплуатации этих транспортных средств.
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