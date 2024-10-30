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Всё о женщинах

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Shot: Спрос на «лотосовые роды» вырос в России на 30 процентов

Shot: Спрос на «лотосовые роды» вырос в России на 30 процентов

Спрос на «лотосовые роды» вырос среди россиянок на 30 процентов. Об этом пишет Shot. По данным канала, данный метод родов подразумевает, что детям при рождении не отрезают пуповину, она сама пересыхает и отваливается со временем.

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Комментарии
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Елена Львовна
ой, да просто бесятся с жиру. та же Казанова..  просто выпендривается. Ну какая она певица? засунул ее папочка с деньгами в Фабрику. Ну купил несколько эфиров.  ПЕВИЦА!!.. офигеть.
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