Shot: Спрос на «лотосовые роды» вырос в России на 30 процентов

Спрос на «лотосовые роды» вырос среди россиянок на 30 процентов. Об этом пишет Shot. По данным канала, данный метод родов подразумевает, что детям при рождении не отрезают пуповину, она сама пересыхает и отваливается со временем.
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