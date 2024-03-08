В Ленобласти нашли сумку с мумией человека

Тело мужчины было завернуто в полиэтиленовый пакетНа обочине у въезда в СНТ «Надежда» в поселке Семагино Выборгского района Ленинградской области нашли хоккейную сумку, в которой находилось мумифицированное тело мужчины.
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