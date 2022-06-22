Мой Дом 21

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  • Владимир
    Коробки в низу очень хорошо,особенно когда поводки,(как сейчас в Крыму).Перестал ставить ...
  • Globo
    Прекратите всякую хрень сюда выкладывать!Как легко избавит...
  • Виктор Луговой
    Работает по настоящему - только полное закрытие балкона (лоджии). Сетка, стекло, стеклопакеты - всё равно. Остальные ...Голуби на балконе?

Узнал от своего кума об испанском способе выращивания томатов. Теперь сажаю не более 30 лунок, так как урожайность очень высокая

Узнал от своего кума об испанском способе выращивания томатов. Теперь сажаю не более 30 лунок, так как урожайность очень высокая

Помидоры – это такой огородный овощ, который при помощи правильной посадки, правильного ухода и правильной подкормки нужным удобрением может дать просто рекордного уровня показатели по урожайности, которым будут завидовать все без исключения соседи.

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