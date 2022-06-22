Узнал от своего кума об испанском способе выращивания томатов. Теперь сажаю не более 30 лунок, так как урожайность очень высокая

Помидоры – это такой огородный овощ, который при помощи правильной посадки, правильного ухода и правильной подкормки нужным удобрением может дать просто рекордного уровня показатели по урожайности, которым будут завидовать все без исключения соседи.
Помидоры – это такой огородный овощ, который при помощи правильной посадки, правильного ухода и правильной подкормки нужным удобрением может дать просто рекордного уровня показатели по урожайности, которым будут завидовать все без исключения соседи.
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