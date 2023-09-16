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Жезуш о Неймаре после дебюта за «Аль-Хилаль»: «Один из лучших в мире. По технике он на ином уровне»

Жезуш о Неймаре после дебюта за «Аль-Хилаль»: «Один из лучших в мире. По технике он на ином уровне»

Вчера нападающий вышел на замену на 64-й минуте матча чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Хилалем» и «Аль-Риядом» (6:1) и сделал голевую передачу на Малкома.

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