По словам бывшего сотрудника IGN, представители СМИ напрочь забыли о том, что такое ответственностьНедавно стало известно, что Microsoft выпустит четыре свои игры для конкурирующих консолей, но прежде чем подтвердить это, слухи вышли из-под контроля: некоторые порталы даже утверждали, что планируются такие игры, как Starfield и Indiana Jones.