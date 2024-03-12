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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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По словам бывшего сотрудника IGN, представители СМИ напрочь забыли о том, что ...

По словам бывшего сотрудника IGN, представители СМИ напрочь забыли о том, что ...

По словам бывшего сотрудника IGN, представители СМИ напрочь забыли о том, что такое ответственностьНедавно стало известно, что Microsoft выпустит четыре свои игры для конкурирующих консолей, но прежде чем подтвердить это, слухи вышли из-под контроля: некоторые порталы даже утверждали, что планируются такие игры, как Starfield и Indiana Jones.

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