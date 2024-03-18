Артиллерийские подразделения группировки войск «Запад» уничтожают диверсионно-разведывательные группы украинских террористических формирований в приграничных районах РФ

Выполняя задачи в составе разведывательно-ударных контуров артиллерийские расчеты накрывают командные пункты, замаскированные боевые бронированные машины украинских ДРГ, а также ведут контрбатарейную борьбу с вражескими артиллерийскими и минометными расчетами в круглосуточном режиме.