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Закон, порядок, государство

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Артиллерийские подразделения группировки войск «Запад» уничтожают диверсионно-разведывательные группы украинских террористических формирований в приграничных районах РФ

Артиллерийские подразделения группировки войск «Запад» уничтожают диверсионно-разведывательные группы украинских террористических формирований в приграничных районах РФ

Выполняя задачи в составе разведывательно-ударных контуров артиллерийские расчеты накрывают командные пункты, замаскированные боевые бронированные машины украинских ДРГ, а также ведут контрбатарейную борьбу с вражескими артиллерийскими и минометными расчетами в круглосуточном режиме.

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