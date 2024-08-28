Москва выставляет на торги 27 объектов недвижимости в центре столицы

В Москве начались аукционы по продаже 27 объектов коммерческой недвижимости в центре столицы. Объекты различаются по площади - от 9 квадратных метров до 603 квадратных метров, и расположены в девяти районах Центрального административного округа.
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