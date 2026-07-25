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Соцфонд: пенсия неработающих россиян выросла на 1,8 тыс. рублей за год

Соцфонд: пенсия неработающих россиян выросла на 1,8 тыс. рублей за год

Средний размер пенсионного обеспечения неработающих россиян увеличился за год на 1 833 рубля. Данные Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости, показали, что в июне 2026 года выплата достигла 25 838 рублей.

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