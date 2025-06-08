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Безобидные русские слова, которые за границей будут приняты за ругательства

Безобидные русские слова, которые за границей будут приняты за ругательства

Перед путешествием за границу каждому русскому туристу не мешало бы изучить традиции страны, в которую он держит путь, ведь, оказывается, многие из часто употребляемых нами слов в других странах являются ругательствами, способными оскорбить чувства жителей зарубежных стран.

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