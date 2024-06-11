США и Армения продлят соглашение о развитии сотрудничества в сфере безопасности

Александр Свитайло

США целенаправлено готовят на Кавказе еще один гнойник, чтобы создавать напряженность и для Ирана, и для России. Сейчас, сразу после участия в заседании начальников Генштабов стран НАТО, Армения заявила о выходе из ОДКБ, так что постепенно вырисовывается траектория ее отрыва от зоны влияния России и СНГ. Ну что же, это их выбор, пусть в общем-то дружественный народ Армении скажет спасибо Пашиняну за это. Ведь вся экономика Армении зависит от России и если разрывать все, так разрывать. Это станет заметно буквально в течение полугода. Или он надеется, как и страна У когда-то, что можно получать дешевые энергоресурсы из России и в то же время гадить России? ... думаю, мы уже извлекли уроки....