Армения и США подписали соглашение об усилении сотрудничества в сфере безопасности. Об этом во вторник, 11 июня, говорится в итоговом совместном заявлении после стратегического диалога двух стран.
США и Армения продлят соглашение о развитии сотрудничества в сфере безопасности
Комментарии
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Владимир Соловьев
США ЕЩЁ ОДНУ САКРАЛЬНУЮ ЖЕРТВУ НАЗНАЧИЛИ ОТ СЕБЯ!
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15 час.
Ольга Каширина
Армения привыкла быть сакральной жертвой. Ну, если ей так хочется, то пусть будет.
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9 час.
Александр Свитайло
США целенаправлено готовят на Кавказе еще один гнойник, чтобы создавать напряженность и для Ирана, и для России. Сейчас, сразу после участия в заседании начальников Генштабов стран НАТО, Армения заявила о выходе из ОДКБ, так что постепенно вырисовывается траектория ее отрыва от зоны влияния России и СНГ. Ну что же, это их выбор, пусть в общем-то дружественный народ Армении скажет спасибо Пашиняну за это. Ведь вся экономика Армении зависит от России и если разрывать все, так разрывать. Это станет заметно буквально в течение полугода. Или он надеется, как и страна У когда-то, что можно получать дешевые энергоресурсы из России и в то же время гадить России? ... думаю, мы уже извлекли уроки....
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3 час.
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