Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» группировки войск «Запад» уничтожили взводный опорный пункт на Купянском направлении

Подразделения артиллерийской разведки в темное время суток вскрыли противника на данном направлении. Информация оперативно была передана реактивному артиллерийскому дивизиону соединения 1-й гвардейской танковой армии.
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