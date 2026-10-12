Премьер Чехии Бабиш назвал полным шоком сделку Путина и Трампа по дизтопливу

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал шоком соглашение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках российского дизельного топлива в Соединенные Штаты.
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С Трампом, этим прожженным циником, хоть можно вести диалог. А вот с Бабишом и ему подобными - нельзя.
Успокойся баБиш, толи ещё будет!