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Газета.ру

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Премьер Чехии Бабиш назвал полным шоком сделку Путина и Трампа по дизтопливу

Премьер Чехии Бабиш назвал полным шоком сделку Путина и Трампа по дизтопливу

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал шоком соглашение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках российского дизельного топлива в Соединенные Штаты.

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