Многие пациенты уверены в том, что чем больше анализов они сдали, тем полнее картина здоровья. Особенно это касается гормональных исследований — часто пациенты сдают анализ на инсулин и кортизол на всякий случай при усталости, лишнем весе или стрессе.
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