Орловцы забаррикадировали мусором проезд транспорта по двору многоквартирного дома

В Орле жители дома №21 по ул. 8-го Марта забаррикадировали проезд по двору. Таким образом люди спасаются от потока машин, хлынувшего во дворы домов после установки знаков, ограничивающих движение транспорта при повороте на ул.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии