В Петербурге стартовал период выдвижения кандидатов в муниципальные депутаты

С 17 по 20 июня муниципальные советы и территориальные избирательные комиссии города приняли решения о назначении выборов депутатов в 110 муниципальных образованиях В Санкт-Петербурге начался активный избирательный процесс на муниципальном уровне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии