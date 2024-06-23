Украина обиделась на Израиль

Между Украиной и Израилем возник конфликт из-за электронных разрешений на въезд. С 1 июля граждане стран безвизового доступа в Израиль, включая Украину, должны подать документы на получение разрешения ETA-IL на пребывание до 90 дней.
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