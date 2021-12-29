МЧМ-2022 отменен, ИИХФ планирует провести турнир будущим летом. БРЫЗГАЛОВ: Мы уже заигрались в этот ковид…

Международная федерация хоккея официально объявила об отмене молодёжного чемпионата мира 2022 года.«Следуя рекомендации Медицинской группы турнира по COVID-19 и Медицинского комитета ИИХФ, Совет ИИХФ решил, что из-за продолжающегося распространения омикрон-штамма коронавирусной инфекции молодёжный чемпионат мира 2022 года будет отменён, чтобы гарантировать здоровье и безопасность всех участников, - гласит заявление заявлении на сайте ИИХФ.
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