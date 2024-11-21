Транспортная премьера. Второй день главного отраслевого форума запомнился визитом Михаила Мишустина

Главным событием второго рабочего дня «Транспортной недели 2024», на который просочились вместе с промозглой погодой корреспонденты Vgudok, стали не сессии и дискуссии с брифингами, а визит в Гостиный двор премьер-министра России Михаила Мишустина.
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