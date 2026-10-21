Вице-президент SOCAR Эльшад Насиров на «Российской энергетической неделе» сказал то, что в новостях передали как курьёз: Азербайджан хочет снова покупать газ у «Газпрома».
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Тут ясен азербайджанский менталитет.У нас газ покупают по льготным и дешёвым ценам,а затем его перепродают с наваром для себя.Ну сколько можно быть нам лохами везде и повсюду?!.А "Газпром"действительно ли российская и государственная компания? Благодаря Миллеру и всей его гоп.команде мы даже не можем создать хоть малейшие трудности для недружественных стран.Против нас более 30 000 санкций,а мы по продаже СПГ для Европы вышли на второе место после США,
Опять носорогу по сходной цене газ?
Но самое удивительное, что наш газ поставляется в Азербайджан и Китай по льготным ценам. А это наши не восполненные пенсии, нет ни одного повышения пенсий, живем по Голиковским баллам, неизвестно откуда взятых.