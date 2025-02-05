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Гендиректор АиФ Новиков: медиаотрасль ежедневно меняется

Гендиректор АиФ Новиков: медиаотрасль ежедневно меняется

Сейчас для СМИ важны специалисты не только с журналистским, но и с другим профильным образованием, например медицинским или экономическим, — в этом будет проявляться экспертность и профессионализм средств массовой информации.

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