Гендиректор АиФ Новиков: медиаотрасль ежедневно меняется

Сейчас для СМИ важны специалисты не только с журналистским, но и с другим профильным образованием, например медицинским или экономическим, — в этом будет проявляться экспертность и профессионализм средств массовой информации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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