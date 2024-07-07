Для россиян подготовили сюрприз на День семьи или Петра и Февронии: как можно отдохнуть в праздничное время Ольга БезродняяПраздничное настроение создадут россиянам мероприятия, которые запланированы до 8 июля в честь Дня семьи, любви и верности.
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