Происшествия

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Полицейские поздравили жительниц Алтайского края с праздником

В рамках всероссийской акции МВД России «8 марта - в каждый дом» сотрудники по делам несовершеннолетних поздравили женщин с праздником.

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