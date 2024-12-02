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Постпред РФ при ОЗХО исключил выход Москвы из организации

Постпред РФ при ОЗХО исключил выход Москвы из организации

Несмотря на то, что Россия лишилась на период с 2025 по 2027 год места в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), Москва считает необходимым сохранить свое членство в организации, чтобы не дать США и их союзникам «приватизировать» ее полностью, объяснил «Известиям» посол России в Нидерландах и постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.

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