🫡🇷🇺 Авиация ВКС РФ точечным ударом поразила ПВД личного состава ВСУ🔥 Задолбались с Жекой триста выносить, один двухсотый, короче веселого мало #ВСУ #ПВД #СВО #Украина #Авиация.
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🫡🇷🇺 Авиация ВКС РФ точечным ударом поразила ПВД личного состава ВСУ🔥 Задолбались с Жекой триста выносить, один двухсотый, короче веселого мало #ВСУ #ПВД #СВО #Украина #Авиация.
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