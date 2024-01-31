Умерла звезда сериала «Клон» Жандира Мартини

Актрисе было 78 лет. «Клон», 2001 — 2002 кадр из сериалаНа 79-м году жизни умерла актриса Жандира Мартини, наиболее известная по роли доброй служанки Зорайде в сериале «Клон», который был очень популярен в России в начале нулевых.